تقرير إسرائيلي يتحدث عن خطة مصرية لحل أزمة الطاقة في غزة “نهائيًا”

كشف موقع “واللا” الإسرائيلي، عن ما قال إنه “خطة مصرية تهدف إلى حل أزمة الكهرباء بقطاع غزة بشكل نهائي”، وذلك في إطار اتفاق الهدنة طويلة المدى، التي تجري الجهود حاليًا للتوصل إليها بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الموقع في تقرير نشر، الأحد، إن “القاهرة تقدمت برؤية تقوم على تزويد محطة الكهرباء في غزة، بالغاز من حقل ليفياتان الإسرائيلي بالبحر المتوسط، على أن تقام محطة للطاقة الكهربائية في سيناء لخدمة سكان غزة فيما بعد”.

وأفاد “واللا” بأن “الخطة المصرية طرحت للنقاش خلال المحادثات التي تجريها القاهرة مع مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف”، مضيفًا أن “الحديث يجري عن خطة تدريجية سوف يتم تنفيذها على مراحل بحسب التطورات التي ستحدث على الأرض، بشرط أن تحافظ حماس على التهدئة”.

ونقل الموقع عن مصدر” مسؤول إسرائيلي كبير” على صلة بالموضوع، قوله إن “الخطة مطروحة بالفعل، وإن إسرائيل على المستوى الرسمي على علم بها”، بيد أنه أكد على أن “الحديث عن الموافقة على الخطة مازال مبكرًا”.

وتابع المسؤول الإسرائيلي أنه “لم يتم التوصل بعد إلى تفاهمات بين القاهرة وبين شركة نوبل إينيرجي الأمريكية، التي تمتلك قرابة 40% من حقوق استغلال حقل ليفياتان، وشركات ديليك وافنير ورتيسو، وهي شركات إسرائيلية تمتلك النسبة الباقية”.

وبين موقع “واللا”، أنه توجه إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستبيان حقيقة الأمر، لكنه “فضل عدم التطرق لهذه المعلومات”.

ويجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون الأمن السياسي “الكابينيت”، الأحد؛ لبحث الجهود الجارية حاليًا بهدف التوصل إلى هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس، فيما تحدثت وسائل إعلام عن أن الصفقة تبدأ بقيام حماس بوقف ظاهرة البالونات الحارقة، على أن تفتح إسرائيل المعابر الحدودية أمام حركة البضائع.