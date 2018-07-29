الأمم المتحدة تأمل في تحقيق السلام باليمن الشهر القادم

قالت الأمم المتحدة اليوم الأحد، إنها تأمل في تحقيق السلام باليمن، الذي يشهد حربًا طاحنة منذ سنوات، خلال شهر آب/أغسطس المقبل.

وأفاد مبعوث المنظمة الدولية الخاص لليمن، مارتن غريفيث، عقب لقائه مع أمير الكويت، أنه يأمل في تحقيق السلام في اليمن، خلال غضون الشهر المقبل”.

وقال غريفيث إنه “أطلع أمير الكويت على آخر التطورات والاتصالات المتعلقة بالأزمة اليمنية” كما بحث بحث مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح المستجدات في الملف.

ويعاني اليمن، منذ أكثر من ثلاث سنوات، من حرب بين القوات الحكومية الشرعية، والتحالف العربي الداعم لها من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014، وتدعمهم إيران.