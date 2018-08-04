خلال ساعات.. كوريا الجنوبية تسلم مصر قياديًا إخوانيًا هاربًا

قال مصدر دبلوماسي مصري، إن السلطات في كوريا الجنوبية أبلغت نظيرتها المصرية، بموعد تسليم القيادي الإخواني الهارب أحمد محمد أبوبكر المقدم.

وتتهم السلطات المصرية القيادي الهارب الذي ألقي القبض عليه مؤخرًا في كوريا الجنوبية، بتشكيل “خلايا نوعية” تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إلى أن الخارجية المصرية “تواصلت مع نظيرتها الكورية خلال الساعات الماضية، وتم الاتفاق على تسلم القيادي الإخواني إلى القاهرة خلال ساعات”.

وتمكن المقدم من الهروب من مصر عام 2014، وانقل إلى دولة السودان، ومنها هرب إلى كوريا الجنوبية، حيث طلب اللجوء السياسي هناك، الأمر الذي تم رفضه.