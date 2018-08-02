احتياطي مصر الأجنبي يرتفع “بصفة مبدئية” نهاية شهر يوليو

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ترتفع الاحتياطيات منذُ أن أبرمت مصر اتفاقًا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.