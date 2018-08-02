احتياطي مصر الأجنبي يرتفع “بصفة مبدئية” نهاية شهر يوليو

ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 44.315 مليار دولار “بصفة مبدئية” في نهاية شهر يوليو/تموز من عام 2018.
وقال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع “بصفة مبدئية” في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي ليصل إلى 44.315 مليار دولار، مقارنة مع 44.258 مليار دولار للشهر ما قبل الماضي.
وترتفع الاحتياطيات منذُ أن أبرمت مصر اتفاقًا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، في إطار جهود رامية لجذب مستثمرين أجانب وإنعاش الاقتصاد.