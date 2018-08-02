إيطاليا تفرج عن الوزير المصري السابق محمد محسوب

أخلت السلطات القضائية سبيل محمد محسوب وزير الشؤون البرلمانية في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعدما تم توقيفه، مساء أمس، في كوميزو بجنوب إيطاليا.

ووفقًا لوكالة الأناضول، فإن توقيف محسوب جاء بناء على نشرة من الشرطة الدولية (الإنتربول)، استنادًا إلى نشرة مقدمة من السلطات المصرية، تتضمن تهمًا جنائية بحق الوزير السابق.

وأعلن محسوب، مساء أمس الأربعاء، توقيفه في فيديو عبر تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، بالقول: “الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات في كوميزو قرب مدينة كاتانيا، بطلب من السلطات المصرية لتسليمي، وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي”.

وأشار أنه يواجه تهمًا بمصر وصفها بـ”الملفقة”، كـ”النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة”.

يذكر أن مصر وإيطاليا لا ترتبطان باتفاقية تسليم، علمًا بأن الدستور الإيطالي يحظر حسب المادتين 26 و10 تسليم المدانين إلى دول تطبق عقوبة الإعدام.