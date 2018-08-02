مدير “مشروع الحدائق” بمصر يعترف بصحة واقعة “الحمار الوحشي المزيف”

أقر مدير حديقة حيوانات في العاصمة المصرية القاهرة، بصحة واقعة “الحمار الوحشي المزيف”، بعد أن أثبتت التحقيقات أن الحمار “بلدي” بالفعل وليس وحشيًا، وأنّ المتعهد الذي يقوم بتوريد الحيوان للحديقة، قام بطلاء الحمار؛ لخداع مسؤولي الحديقة والزوار.

ووفق ما نقلته قناة “العربية”، فقد أكد اللواء محمد سلطان، مدير مشروع الحدائق في القاهرة، أن الحمار “مزيف”، مضيفًا أن المتورط في الواقعة هو المتعهد، وستتم محاكمته بتهمة “الإساءة لسمعة البلاد”.

وقال إن الحديقة التي شهدت الواقعة، مؤجرة منذ 30 عامًا لشركة كبيرة، وهي من تقوم بتوريد الحيوانات إليها، وفور انتشار صور الحمار المزيف على مواقع التواصل ووسائل الإعلام، تم تشكيل لجنة قانونية وبيطرية من الحديقة؛ للتحقيق فيها والتأكد منها.

وأضاف: “اللجنة انتهت إلى أن الحمار بلدي بالفعل، وليس وحشيًا، وتأكدت من الطلاء المدهون به، وأزالته، وبسؤال المتعهد أقر بذلك”، مشيرًا إلى أن الحديقة أبلغت النيابة بالواقعة التي استدعت المتعهد للتحقيق معه.

وقال إن الحديقة قررت فسخ التعاقد مع المتعهد، كما أغلقت حديقة الحيوانات بالكامل أمام الزوار لمدة يومين، وسحبت الحمير المزيفة.

يذكر أنّ صورًا تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، للحمار المزيف، وأثارت جدلًا واسعًا، خاصة مع انتقالها إلى وسائل إعلام أجنبية.

وكشفت الحرارة الشديدة، على ما يبدو، تزييف أحد الحمير، بعد أن تسببت بمحو خطوطه، الأمر الذي دفع ناشطين عبر مواقع التواصل للتشكيك بكونه “حمارًا وحشيًا”، خاصة مع تأكيد بيطريين عبر مواقع التواصل أنه “حمار بلدي”.