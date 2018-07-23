حريق هائل بحي “العتبة” التجاري وسط القاهرة (فيديو)

نشب حريق هائل بحي العتبة التجاري الشهير وسط العاصمة المصرية القاهرة، حين شوهدت ألسنة النيران على مسافات بعيدة، تحاول إزاءها قوات الحماية المدنية السيطرة على الموقف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من موقع الحريق في شارع الموسكي بالعتبة، تُظهر تصاعد ألسنة اللهب، والدخان الكثيف الذي غطى سماء وسط القاهرة.

من جانبها دفعت قوات الحماية المدنية بـ20 سيارة إطفاء، بينما أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ، وفق أنباء عاجلة نقلها التليفزيون المصري قبل قليل.

وانتقل فريق من فرق التدخل أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري إلى موقع حريق، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

ووفق المعلومات الأولية فإن الحريق نشب في مخزن ملابس بشارع جوهر الصقلي بالموسكي، وهي المنطقة المعروفة بكونها أشهر المناطق التجارية في العاصمة، بينما لم ترد إحصائية رسمية بعدد الضحايا.

ومنطقة العتبة، منطقة تجارية مكتظة بالسكان والبضائع، وشهدت المنطقة ذاتها في الماضي اندلاع حريق في الشارع عينه (الرويعي)، والتهم عشرات المحال والمخازن، وأسفر عن مصرع 3 وإصابة نحو 100 آخرين، مخلفًا أضرارًا بملايين الجنيهات.