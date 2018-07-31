مصر المؤبد لـ4 متهمين بحرق كنيسة كرداسة

قضت محكمة مصرية، يوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد بحق 4 أشخاص، وذلك في إعادة لمحاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”حرق كنيسة كرداسة”.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها، والشروع في القتل وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية بكنيسة مريم العذراء بكفر حكيم، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات”.

وشهدت منطقة كرداسة غربي القاهرة، أحداث عنف؛ عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.

وينظر القضاء المصري منذ عام 2013، قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان، بارتكاب أعمال شغب وعنف، عقب فض الاعتصامين، حيث أصدرت أحكامًا متفاوتة تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.