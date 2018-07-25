محكمة مصرية تلغي أحكامًا بالإعدام والمؤبد في “أحداث السفارة الأمريكية”

ألغت أعلى محكمة طعون في مصر، اليوم الأربعاء، أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد (25 عامًا) بحق 16 متهمًا في قضية معروفة إعلاميًا بـ “أحداث السفارة الأمريكية”، تعود إلى عام 2013، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر: إن “محكمة النقض قضت، اليوم، بقبول الطعن المقدم من شخصين على عقوبة الإعدام، وقبول طعن 14 آخرين على أحكام المؤبد”.

وبموجب هذا الحكم يتعيّن على محكمة استئناف القاهرة تحديد موعد ودائرة قضائية غير التي أصدرت الحكم المطعون عليه، لبدء إعادة محاكمة المتهمين.

وفي 7 فبراير/ شباط 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا بإعدام متهمين اثنين، ومعاقبة 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد.

كما عاقبت المحكمة 6 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد وحدث (أقل من 18 عامًا) بالسجن 10 سنوات.

ووفق القانون المصري، فإنه لا يحق للمتهمين الغيابي تقديم طعن أمام محكمة النقض، وفي حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم تتم إعادة إجراءات محاكمتهم.

وتعود أحداث القضية إلى 22 يوليو/ تموز 2013، حين اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية وسط القاهرة.

وتوجه هؤلاء المتظاهرون إلى السفارة من ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، حيث كان يعتصم مؤيدون لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا.

وآنذاك، وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الـ 23 اتهامات، بينها: التجمهر، قتل مواطن، حيازة أسلحة، استعراض القوة وإرهاب المواطنين، وهو ما ينفي المتهمون صحته.