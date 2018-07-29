السيسي: لو خيروني بين العلاج والأكل هذا ما سأختاره (فيديو)

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، المواطنين إلى التكاتف من أجل إنهاء معاناة المرضى المتواجدين على قوائم الانتظار بالمستشفيات.

وقال السيسي خلال حضوره جلسة عن تطوير منظومة التأمين الصحي ضمن مؤتمر الشباب السادس، إن هناك 12 ألف حالة كانت على قوائم الانتظار، وجرى علاجها بتكلفة مليار جنيه بمتوسط كل حالة 100 ألف جنيه.

وأضاف السيسي أن حل أزمة قوائم الانتظار بالمستشفيات ترتبط بمسألة إمكانيات وقدرات الدولة، مشيرًا إلى أن حجم تلك الفاتورة شيء صعب، داعيًا في الوقت نفسه الجميع إلى التكاتف حول هذا الأمر.

وتابع: “لو تخيرني آكل ولا أعالج من على قوائم الانتظار؛ لأ أعالج هؤلاء.. ولو تخيروني بين سعادة الأسر ولا آكل، أنا كعبدالفتاح لأ هؤلاء ومن شابههم”.

ووجه رسالة إلى المواطنين أكد فيها أن كل المشكلات في الدولة يمكن حلها من خلال الوقوف من الجميع وقفة واحدة وتكاتف كامل.

وانطلقت أمس السبت، فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، وسط مشاركة أكثر من 3 آلاف شاب وشابة من مختلف المحافظات.

فيما تشهد جلسات المؤتمر على مدى يومين مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة حاليًا بينها ملفات بناء الإنسان المصري والنهوض بالتعليم وتطوير المنظومة الصحية.