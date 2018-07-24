البرلمان المصري يوافق على برنامج عمل حكومة مدبولي

قرر مجلس النواب المصري، يوم الثلاثاء، الموافقة على برنامج عمل الحكومة بداية من 2018 وحتى 2022.

وأوصى البرلمان بمنح الثقة للحكومة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس.

وكانت اللجنة البرلمانية المشكلة للرد على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، انتهت في تقريرها إلى الموافقة على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 – 2021/2022)، مع التوصية بمنحها الثقة.

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية في حزيران/ يونيو الماضي.

وحددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب في مادتها (126) الإجراءات التي تعقب تقديم رئيس الحكومة البرنامج إلى البرلمان.

ووفقًا لتلك المادة، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.