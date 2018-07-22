بعد 66 عامًا.. مصر تمنح ضابطًا عسكريًا راحلًا أعلى وسام بالبلاد

منحت مصر، اليوم الأحد، أحد قادة “ثورة يوليو/ تموز 1952″، قلادة النيل، وهي أعلى وسام بالبلاد، بعد نحو 66 عامًا من اندلاع حراك الجيش المصري ضد الحكم الملكي آنذاك.

جاء ذلك خلال حفل عسكري لتخريج طلبة كليات عسكرية بالبلاد، قبيل يوم من حلول ذكرى 23 يوليو/تموز 1952، التي أطاح فيها الجيش بالنظام الملكي في البلاد.

وقال المتحدث بالحفل عن “ثورة يوليو”: “كان لها نجوم سطعوا في سماء التاريخ، وقادة آخرون انزوى بهم التاريخ جانبًا ووضعهم على هوامش صفحاته، اليوم وبعد هذه المدة الزمنية الكبيرة، قررت الدولة وضعهم على صدر سجلات الشرف”.

وأضاف: “صدّق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على منح قلادة النيل لأحد رموز ثورة يوليو، وأحد أعضاء مجلس قيادتها، وهو العقيد يوسف صديق”.

وتسلمت ليلى، نجلة العقيد صديق، قلادة النيل، من السيسي، خلال الحفل.

وقلادة النيل، هي أعلى وسام بالبلاد، وهو من الذهب الخالص، ومن أشهر من منح لهم، الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ عام 1988، والعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز في 2016.

وصديق من مواليد 1910، وتوفي عام 1975، وقالت تقارير محلية بمصر، إنه لم يلق “تكريمًا مشرفًا” منذ مشاركته ضمن مجلس قيادة الثورة التي قادها تنظيم “الضباط الأحرار” بمصر، للإطاحة بالحكم الملكي.

وتشير التقارير أيضًا، إلى أن صديق عقب نجاح الإطاحة بالحكم الملكي، كان متمسكًا بعودة الديمقراطية والحياة النيابية، واختلف مع القيادة العسكرية آنذاك، حتى تم توقيفه في عام 1954 لمدة عام، قبل أن يتم وضعه تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته.