السيسي يتعهد بسرعة التوصل إلى نتائج نهائية في قضية ريجيني

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بسرعة التوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والكشف عن الجناة لتحقيق العدالة في تلك القضية، وفق بيان للمتحدث الرئاسي المصري السفير بسام راضي.

وأشار السيسي، خلال استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إلى حرص مصر على التعاون من خلال الأجهزة المعنية والسلطات القضائية، للتنسيق مع نظيرتها الإيطالية في قضية ريجيني.

وأضاف خلال اللقاء الذي حضره وزير الداخلية المصري محمود توفيق، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، أن مصر تحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على كافة الأصعدة، خاصة في ما يتعلق بالملفات الإقليمية.

وشهد اللقاء، وفق البيان الرئاسي، تبادلًا لوجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر مستجدات الملف الليبي والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، حيث توافق الجانبان حول مسارات الحل للأزمة الليبية، والقائم على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة والحفاظ على اتفاق الصخيرات، ودعم جهود المبعوث الأممي.

فيما شدد سالفيني على أهمية التعاون القائم بين الجانبين على مختلف الأصعدة، خاصة في مجال العلاقات الاقتصادية، فضلاً عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن إيطاليا بصدد تنظيم مؤتمر دولي حول مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما قد توترت بشكل حاد، عقب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني (26 عامًا)، والعثور على جثته في مصر، في فبراير/شباط 2016، وعليها آثار تعذيب، ما دفع روما بعد شهرين، إلى استدعاء سفيرها من القاهرة، ثم أرسلت بعد 17 شهرًا سفيرًا جديدًا في سبتمبر/أيلول الماضي.