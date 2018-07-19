السودان ومصر تتفقان على إطلاق علاقة استراتيجية في كافة المجالات

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الخميس، اتفاق بلاده ومصر على إطلاق علاقة استراتيجية بين البلدين، في كافة المجالات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، في القصر الرئاسي بالخرطوم، عقب جلسة مباحثات.

وقال البشير: “يربطنا التاريخ والجغرافيا ونهر النيل والعلاقات الأسرية”، مضيفًا: “اتفقنا للانطلاق بالعلاقة مع مصر لتكون استراتيجية في المجالات المختلفة، وليس لدينا سقف للعلاقات الاقتصادية”.

وأوضح أن البلدين يرتبطان حاليًا بثلاثة طرق معبدة، وتم التوقيع على ربط شبكة الكهرباء، وتتم الآن دراسة ربط شبكتي قطار البلدين.

وأشار إلى اتفاق البلدين على إزالة كل العقبات السياسية وغيرها، وتحرير حركة السلع والأفراد.

ولفت إلى اتفاقه مع السيسي على تكليف حكومتي البلدين بالاجتماع ووضع استراتيجية مجدولة واضحة، مؤكدًا أن زيارة الرئيس المصري إلى بلاده “سيكون لها ما بعدها”.

وشدد البشير على أن البلدين أضاعا سنوات في “قضايا جانبية”، وأن “هذا الحديث لن يكون للاستهلاك السياسي، أو لأجهزة الإعلام”.

وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، أنه “جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين تضم جميع الآليات المشتركة سواء لجان مشتركة أو آليات تنفيذية، وذلك خلال جلسة مباحثات مغلقة بين السيسي والبشير”.

وأضاف راضي، في تصريحات تلفزيونية، أن “هدف تلك اللجنة هو تفعيل ما تم إنجازه من مباحثات ونقاشات ثنائية على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي عكست الإرادة السياسية الكبيرة لدى السيسي والبشير لواقع ملموس”.

وأوضح أن “هناك جدولًا محددًا من الأهداف في توقيت زمني يتم التكليف بها على المستوى التنفيذي، ويتم عرضها على الرؤساء بشكل منتظم بما تم إنجازه على نحو يعكس الإرادة السياسية القوية التي تمت خلال الأربع سنوات الماضية وصولًا إلى الآن”.

وفي وقت سابق الخميس، وصل الرئيس المصري إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، في أول مهمة خارجية له منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، في يونيو/حزيران الماضي، والسادسة منذ توليه الحكم في 2014.

ومن آن لآخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية عدة قضايا، منها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي.