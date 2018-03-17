عمر البشير يزور مصر الإثنين المقبل للقاء السيسي

قال السفير السوداني لدى مصر، عبد المحمود عبدالحليم مساء اليوم السبت، إن الرئيس السوداني، عمر البشير، سيزور مصر بعد غد الإثنين، ليوم واحد، يعقد خلاله لقاء قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عبد الحليم، أن زيارة البشير تستغرق يومًا واحدًا، وسيرافقه وفد رفيع المستوى مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين.

ومن المتوقع وفق عبد الحليم أن تشمل أجندة القمة السودانية المصرية في القاهرة، الحراك الذي تواصل منذ لقاء أديس أبابا في إطار جهود حل العقبات وتوطيد دعائم علاقات التعاون الثنائي.

وعقد البشير والسيسي في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، لقاءً على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

واتفق الرئيسان حينها على إنشاء “آلية تشاورية رباعية” بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في البلدين.

وهذه الآلية تهدف إلى التعامل مع كافة القضايا الثنائية، وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر بين الحين والآخر تباينات في وجهات النظر، على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.

وكان أحدث تباين في وجهات النظر في 4 كانون الثاني/يناير الماضي، باستدعاء السودان سفيرها لدى القاهرة، للتشاور دون إعلان سبب واضح للاستدعاء آنذاك، قبل أن يعود إلى مصر قبل نحو 10 أيام.