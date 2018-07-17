مكررًا الحديث عن مؤامرة.. رئيس البرلمان المصري يهدد بإسقاط عضوية نواب المعارضة

قال رئيس البرلمان المصري، علي عبدالعال، إن “البرلمان يتعرض لمؤامرة تنال من وجوده وتشوه صورته”، مشيرًا إلى تورط بعض أعضاء المجلس في ذلك الأمر.

وتوعد عبدالعال بإسقاط عضوية بعض النواب الذين، رفض ذكر أسمائهم، إلى جانب إحالة كل من يعيق عمل البرلمان إلى لجنة القيم، خاصة الأعضاء الذين يتحدثون أثناء التصويت على القوانين المهمة، التي تتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء.

وأضاف أنه أنقذ البرلمان مسبقًا من مؤامرة لإسقاطه، ويعمل الآن على تكرار نفس الأمر، قائلًا: “أنقذت البرلمان من محاولة اختطاف مسبقًا، وأعمل الآن على التصدي لمن يحاولون اختطافه الآن”.

وأعرب رئيس البرلمان عن غضبه من النواب بسبب كثرة الغياب، وعدم حضور الجلسات، خاصة في الجلسات التي تتطلب توافر أغلبية الثلثين، لتمرير القوانين المكملة للدستور تفاديًا لعدم الطعن عليها بعدم الدستورية.

وجاءت تصريحات رئيس البرلمان خلال جلسة اليوم، حيث اعترض المتحدث باسم البرلمان، صلاح حسب الله، على حديث بعض نواب تكتل “25 – 30” المعارض، أثناء التصويت على مشروعات قوانين تتعلق بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، كذلك قانون تنظيم معاشات الوزراء والمحافظين.

ونظر رئيس البرلمان لأماكن جلوس نواب التكتل المعارض قائلًا: “لن تكونوا أعضاء في البرلمان الأسبوع المقبل”.

ويضم البرلمان المصري الآن 595 نائبًا، بعد استقالة المستشار سري صيام، النائب المعين من قبل رئيس الجمهورية، إذ يضم ائتلاف الأغلبية “دعم مصر” 337 نائبًا من الحزبيين والمستقلين، والفائزين بالعضوية ضمن قائمة “في حب مصر” التي أشرف عليها اللواء الراحل سامح سيف اليزل.