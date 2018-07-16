وسط جدل برلماني.. مصر تقر بشكل نهائي قانونًا مشروطًا يمنح الجنسية للأجانب

وافق البرلمان المصري اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، المعروف إعلاميًا بـ”قانون الجنسية”.

وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، في حين رفض 11 نائبًا القانون، معتبرين أنه “يهدد الأمن القومي، ويحتاج إلى المزيد من الضوابط”، خاصة بعد حالة الجدل التي أثيرت حول القانون بمجرد الإعلان عنه.

ويسمح القانون الجديد بمنح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام فى مصر، شرط وضعه وديعة بقيمة لا تقل عن 7 ملاييين جنيه مصري سابقة على تقديم طلب التجنس، على أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.

وتضمن القانون تقسيم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات هي “أجانب ذوو إقامة خاصة، وذوو إقامة عادية، وإقامة مؤقتة، وإقامة بوديعة”.

وشهدت الأوساط السياسية خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بشأن القانون، إذ اعتبره معارضون بمثابة بيع للجنسية المصرية، في حين يراه آخرون “إجراءً يتم في الكثير من دول العالم ويشجع على مناخ الاستثمار”.

ورفض نواب تكتل “25 – 30” المعارض بالبرلمان، القانون، إذ وصفه النائب هيثم الحريري، القيادي في التكتل بأنه بمثابة “الخزي والعار”، مشيرًا إلى أنّ “القانون بشكله الحالي يضر بالأمن القومي، ويفتح الباب أمام التجنس لاستهداف استقرار الوطن فيما بعد”.