مصرع 6 شبان مصريين غرقًا في أحد شواطئ الإسكندرية

لقي 6 شبان مصريين مصرعهم، اليوم الاثنين، غرقًا في أحد شواطئ مدينة الإسكندرية شمالي البلاد، فيما لا تزال قوات الإنقاذ تحاول انتشال جثثهم.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية بلاغًا يُفيد بغرق 6 شبان بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين.

وذكرت مديرية أمن الإسكندرية، في منشور لها، أن من بين الشبان الستة، 4 دون سن العشرين (من 17 إلى 19 عامًا) واثنين آخرين في العشرينات من العمر، لافتة إلى أنهم نزلوا للاستحمام بمياه البحر قبل أن يجرفهم التيار، وغرقوا جميعًا ولم تظهر جثامينهم حتى الآن.

وأوضح المنشور، أن قوات الإنقاذ تجري عمليات البحث عن جثامين الغرقى، وجرى تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، ورفع محضر بتفاصيلها.