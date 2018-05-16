السيسي يعلّق على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في أول تعليق له بهذا الشأن، إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيؤدي إلى حالة من “عدم الاستقرار الإقليمي”.

وقال السيسي، وهو حليف مقرّب للولايات المتحدة، خلال مؤتمر شبابي في القاهرة:”قلنا إن هذا الأمر ستكون له تداعيات سلبية على الرأي العام العربي والإسلامي، وسيؤدي إلى شيء من عدم الرضا، وعدم الاستقرار، نتيجة هذا الإجراء، وستكون له تداعيات سلبية على القضية الفلسطينية”.

وأضاف:”أرجو من الإسرائيليين أن يتفهموا أن ردود أفعال الفلسطينيين في هذا الموضوع مشروعة، وأن يتم التعامل معها في إطار الحرص الشديد على أرواح الفلسطينيين”.

وقتلت القوات الإسرائيلية عشرات المحتجين الفلسطينيين يوم الاثنين، على الحدود مع قطاع غزة، عندما دفع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس التوتر المتصاعد إلى نقطة الغليان بعد أسابيع من احتجاجات الفلسطينيين المناهضة لإسرائيل.