السيسي يتوعد فضائيات الإخوان بالخارج: “والله كله هيتحاسب” (فيديو)

توعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإعلام الخارجي الذي يبث صورة مغلوطة عن مصر، في إشارة غير مباشرة إلى الفضائيات المدعومة من جماعة الإخوان.

وقال السيسي خلال الجلسة النقاشية في المؤتمر الوطني الخامس للشباب اليوم الأربعاء: “أي حد يتكلم في القنوات التلفزيونية اللي بره والله كله هيتحاسب..والله كله هيتحاسب.. اللي بيخدع الناس.. واللي بيضحك على الناس ويخدعهم.. ويقتل آمال الناس.. كله هيتحاسب”، ليصفق الحضور تأييدًا لحديثه.

ويعد توعد الرئيس المصري لفضائيات جماعة الإخوان، هو الأول من نوعه أثناء اللقاءات أو الخطابات الرسمية.

يذكر أن بعض القنوات المدعومة من جماعة الإخوان تعمل وفق الحكومة المصرية على توجيه انتقادات لاذعة وهجمات شرسة على مؤسسات الدولة المصرية، حيث تبث من خارج البلاد “قطر-تركيا”، منذ ثورة 30 تموز/يوليو 2013 التي أطاحت بنظام حكم جماعة الإخوان.