القضاء المصري يصدر حكمه في قضية “خلية الزيتون”

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق متهم، والمشدد 5 سنوات بحق 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الزيتون الأولى”.

ووجهت النيابة العامة في مصر للأشخاص الخمسة “عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

وينظر القضاء المصري منذ عام 2013، قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف، عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، إذ صدرت أحكام متفاوتة تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.