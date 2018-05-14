إيداع توفيق عكاشة سجن طرة لتنفيذ حكم نهائي بحبسه مدة عام

رحّلت الجهات الأمنية في مصر اليوم الإثنين، الإعلامي توفيق عكاشة إلى سجن طرة جنوب العاصمة القاهرة؛ لتنفيذ حكم بحبسه سنة؛ لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به.

ونقل قسم شرطة مدينة نصر شرق القاهرة الإعلامي توفيق عكاشة من حجز القسم إلى أحد المستشفيات؛ بسبب تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، قبل أن يتم نقله مجددًا من المستشفى إلى سجن طرة.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، أمس الأحد، القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، الذي أسقطت عضويته من مجلس النواب على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي في القاهرة.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أن قوات الأمن في محافظة الجيزة ألقت القبض على الإعلامي توفيق عكاشة في دائرة قسم شرطة العجوزة غرب القاهرة.

وأضاف البيان أن “قوات الأمن رحّلت عكاشة إلى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر شرق محافظة القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه”.

وتابع أن “القبض على توفيق عكاشة جاء تنفيذًا لأوامر القضاء في مصر، وأنه تم ضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة القسم، لتنفيذ حكم بحبسه سنة لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه”.