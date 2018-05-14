نقل توفيق عكاشة من السجن إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نقل قسم شرطة مدينة نصر شرق القاهرة اليوم الاثنين، الإعلامي توفيق عكاشة من حجز القسم إلى أحد المستشفيات؛ بسبب تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وأوقفت إدارة قسم الشرطة إجراءات نقل عكاشة إلى سجن طرة بعدما تعرّض الإعلامي ومالك قناة “فراعين” لحالة إغماء داخل حجز القسم.

وذكرت مصادر أمنية في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن عكاشة تعرّض لحالة إغماء شديدة لم تفلح خلالها محاولات الطبيب المناوب بالقسم إفاقته، ليصدر مأمور القسم قرارًا سريعًا بنقله لأحد المستشفيات.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، الأحد، القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، الذي أسقطت عضويته من مجلس النواب على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي في القاهرة.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أن قوات الأمن في محافظة الجيزة ألقت القبض على الإعلامي توفيق عكاشة في دائرة قسم شرطة العجوزة غرب القاهرة.

وأضاف البيان أن “قوات الأمن رحّلت عكاشة إلى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر شرق محافظة القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه”.

وتابعت: “القبض على توفيق عكاشة جاء تنفيذًا لأوامر القضاء في مصر، وأنه تم ضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة القسم، لتنفيذ حكم حبسه سنة لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة”.