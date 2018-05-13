موظفون من غزة يحتجون على قطع رواتبهم أمام سفارة فلسطين بالقاهرة (صور)

نظم عدد من موظفي قطاع غزة التابعين للسلطة الفلسطينية، المقيمين على الأراضي المصرية، الأحد، وقفة احتجاجية أمام السفارة الفلسطينية بالقاهرة؛ للمطالبة بإعادة صرف رواتبهم التي توقفت بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.

وهدد الموظفون المحتجون بالدخول في اعتصام مفتوح والإضراب عن الطعام، إلى حين العودة عن قرار وقف رواتبهم، كما وجهوا فيه نداءات تطالب رئيس السلطة محمود عباس بإصدار تعليماته للجهات المختصة في الحكومة ووزارة المالية، لإعادة صرف رواتبهم.

من جانبها، أغلقت السفارة أبوابها في وجه المحتجين ولم تسمح لهم بالدخول إلى المبنى.

ويقدر عدد موظفي السلطة الفلسطينية الذين خرجوا قسرًا من قطاع غزة للقاهرة منذ عام 2007 بالآلاف، حيث تم صرف رواتبهم بالكامل من الخارج.

الجدير بالذكر أنه تم قطع رواتب كافة موظفي السلطة من غزة، في كافة أماكن تواجدهم بأوامر مباشرة من رئيس السلطة محمود عباس؛ بحجة الضغط على حركة حماس لإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني.