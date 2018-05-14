محاكمة 22 مسؤولًا بتهم الفساد في مصر

أحالت النيابة الإدارية في مصر اليوم الاثنين، 22 مسؤولًا ومحاميًا وموظفًا بوزارات الصحة والطيران المدني والأوقاف إلى المحاكمة لاتهامهم في وقائع فساد مالي وإداري بالبلاد.

وقررت النيابة الإدارية إحالة 3 مسؤولين بوزارة الصحة إلى المحاكمة العاجلة لإدانتهم في وقائع فساد بتوريد أدوية تخص “فيروس سي”.

ووجهت النيابة الإدارية إلى المتهمين بالواقعة اتهامات بالفساد المالي والتربح بأموال تبلغ نحو 800 ألف جنيه لتوريد أدوية غير مطابقة للمواصفات.

فيما أحالت النيابة الإدارية 16 محاميًا بمنطقة أوقاف القاهرة إلى المحاكمة العاجلة، لارتكابهم جرائم فساد إداري.

كما أحالت النيابة الإدارية 3 موظفين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة البحرية للمحاكمة، بسبب التورط في جرائم فساد مالي وإداري تم رصدها من قبل منظمات محاربة الفساد بالبلاد.

وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد والسرقات، تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من بضع جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو 2016 أن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن إذ يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.