ليبيا تعيد لمصر جثث 20 مسيحيًا ذبحهم تنظيم داعش

قال مسؤول أمني ليبي إن ليبيا ستعيد لمصر اليوم الاثنين جثث 20 مسيحيًا مصريًا قتلوا عام 2015 على يد تنظيم داعش، في معقله السابق بمدينة سرت الليبية.

وعُثر على الجثث في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد استعادة المنطقة المدفونة بها من قبضة التنظيم المتشدد.

وكان تسجيل فيديو للواقعة أظهر قطع رؤوس المسيحيين العشرين على شاطئ في فبراير/ شباط 2015، وكانوا يرتدون ملابس برتقالية.

وذكر مسؤول ليبي أن الجثث ستنقل بالطائرة من مدينة مصراتة في غرب ليبيا إلى مصر، وأضاف أن إحدى الضحايا من غانا. وقُتل 21 شخصًا في المجمل خلال الواقعة.

وسيطر تنظيم داعش على سرت عام 2015 وفقد المدينة أواخر العام الماضي بعد هزيمته على يد قوات محلية مدعومة بضربات جوية أمريكية.