ترحيل 75 مهاجرًا مغربيًا من ليبيا

تمكّنت السلطات المغربية، من ترحيل العشرات من المغاربة كانوا محتجزين في مركز “زوارة” لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا منذ ديسمبر الماضي.

ووصلت الدفعة الجديدة من المهاجرين اليوم الخميس، إلى مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، التي تضم 75 مهاجرًا من بينهم 10 نساء.

وأكدت مصادر مقربة من أسر العائدين المغاربة لـ “إرم نيوز”، أن جلّ “المحتجزين من ضحايا شبكات الهجرة غير الشرعية، غادروا المركز الليبي مساء أمس الأربعاء، في اتجاه المغرب عبر تونس، حيث وصلوا إلى المملكة صباح اليوم الخميس”.

وأضافت المصادر أن “بعض المشاكل التقنية واللوجيستية من قبيل التأكد من هوية المحتجزين، والحيلولة دون تسلل بعض المتشددين والجهاديين عبر عملية الترحيل، ساهمت في تأخر العملية، لكن السلطات المغربية اشتغلت بجد على الموضوع، وقامت بترحيل المهاجرين”.

وكانت عائلات المغاربة المحتجزين في ليبيا قد نظّمت سلسلة احتجاجات أمام وزارتي الخارجية، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بالعاصمة الرباط، حيث عبّروا عن تخوفهم من استدراج أبنائهم إلى خارج مراكز الاحتجاز، وسط تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وانتشر مؤخرًا، شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه شاب مغربي عن ما اعتبره معاناة لمهاجرين مغاربة وضعوا في مركز إيواء بليبيا بعد توقيفهم خلال محاولتهم الهجرة نحو أوروبا.

وسبق أن أعادت السلطات المغربية مئات الشبان الذين كانوا عالقين في ليبيا.