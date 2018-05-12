مصر.. السجن 15 عامًا لـ33 متهمًا بالعنف بينهم قيادات إخوانية

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، أحكامًا بالسجن المشدد 15 عامًا بحق 33 متهمًا بينهم قيادات بجماعة الإخوان لإدانتهم في أحداث عنف بمحافظة المنيا جنوب البلاد.

وجاءت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا، بعدما أثبتت التحريات وتحقيقات النيابة العامة اشتراكهم في أحداث تظاهر وعنف بمركز بني مزار في محافظة المنيا في كانون الأول/ ديسمبر من من العام 2013.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر والعنف، وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة، والاعتداء على المواطنين ورجال الشرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنّ هناك 3 قيادات إخوانية بين المتهمين في مقدمتهم مدير المكتب الإداري للجماعة في المنيا، ومسؤول النشاط السياسي للجماعة بالمحافظة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في كانون الثاني/ يناير 2014، إلى المحاكمة لتورطهم في أعمال عنف شهدتها محافظة المنيا عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.