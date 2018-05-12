احتجاجات في القاهرة على رفع أسعار تذاكر المترو

احتج عشرات المصريين في محطات المترو في القاهرة، في إظهار نادر للاستياء العام مع وضع الحكومة قيودًا على الإنفاق وتطبيق إجراءات تقشفية.

ورفعت الحكومة المصرية، أسعار تذاكر المترو الذي يتكبد خسائر بقرار صدر مساء الخميس ودخل حيز التنفيذ أمس الجمعة، ووصل الرفع لأكثر من ثلاثة أضعاف لبعض الفئات مما فجّر موجة من ردود الفعل الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب المحتجون، الحكومة بالتراجع عن القرار، فيما قفز البعض عن الحواجز التي تؤدي لرصيف القطارات رافضين فيما يبدو شراء تذاكر بالأسعار الجديدة.

وهتف حشد صغير في محطة دار السلام في جنوب القاهرة “مش هنمشي.. مش هنمشي” فيما وقف رجال من الشرطة في الموقع.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارة الداخلية أو مسؤولين في هيئة المترو للتعليق. ولم يتسن التحقق من مصداقية التسجيلات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء رفع أسعار التذاكر فيما تسعى مصر نحو تطبيق إصلاحات صعبة مرتبطة باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار يشمل خفضًا في دعم المحروقات وزيادة الضرائب بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خسائر المترو وصلت إلى 618 مليون جنيه (34 مليون دولار).

وأغضبت الحكومة سكان العاصمة الذين يعانون بالفعل من ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو العام الماضي مما أثر على ملايين الركاب.