لأول مرة.. الاتحاد الأوروبي يحضر محاكمة قيادات الإخوان في مصر

سمحت محكمة مصرية، اليوم السبت، لممثلين عن الاتحاد الأوروبي بحضور إحدى جلسات محاكمة قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فض اعتصام رابعة”.

وحضر الجلسة التي تعقدها محكمة جنايات القاهرة وفد مكون من 4 من ممثلي الاتحاد الأوروبي، والذين حرصوا على متابعة سير المحاكمات بشكل خاص بعد تقارير خارجية عن وجود انتهاكات بالسجون المصرية.

وخصّصت المحكمة جلسة اليوم لسماع مرافعة المتهمين، والذين دفعوا ببطلان عمليات المحاكمة واستنادها على أقوال الشهود فقط دون وجود أدلة حقيقية.

ويحاكم في تلك القضية المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة إلى 737 آخرين، لاتهامهم بالقتل التخريب خلال فض اعتصام مؤيدي مرسي بميدان “رابعة العدوية” في 14 أغسطس 2013.

ووجّهت المحكمة للمتهمين بتلك القضية اتهامات بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضّ تجمهرهم.

وفي 14 أغسطس 2013، فضّت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين.