محكمة مصرية تقضي بسجن عصام سلطان لمدة عام

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس القيادي بحزب الوسط، عصام سلطان، عامًا بتهمة تعطيل سير المحاكمة التي جرت اليوم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”.

وأصدر المستشار حسن فريد، قاضي محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بمعاقبة عصام سلطان عامًا مع الشغل، بتهمة تعطيل سير الجلسة وتعطيل الفصل في القضية.

وفوجئت المحكمة خلال سماعها دفاع المتهمين في القضية، قيام سلطان بالطرق على القفص الزجاجي طالبًا الحديث، ما دفع القاضي لتحذيره أكثر من مرة بعدم إحداث حالة من الهرج أو التأثير على سير الجلسة، قبل أن يأمر القاضي بإخراجه من القفص الزجاجي ومعاقبته بالحبس عامًا مع الشغل.

وتعقد محكمة جنايات جنوب القاهرة جلسة جديدة في محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و768 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة بـ”فض اعتصام رابعة”، حيث خصصت تلك الجلسة لسماع مرافعة الدفاع.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية تهمًا عدة، بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم.