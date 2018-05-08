حبس مراسل “أبلة فاهيتا” بتهمة الانضمام لجماعة “إرهابية”

قضت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، بحبس مراسل برنامج “أبلة فاهيتا” شادي أبو زيد؛ بتهمة الانضمام لجماعة “إرهابية”، ونشر شائعات تستهدف الأمن القومي للدولة من خلال الكيانات الإعلامية التابعة للجماعة “الإرهابية”.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، قرارها بحبس أبو زيد 15 يومًا احتياطيًا؛ على خلفية التحقيقات الجارية معه في القضية المتهم فيها بالإرهاب.

ووجهت النيابة العامة لمراسل البرنامج الذي يذاع على شبكة قنوات “cbc”، تهم “الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”.

وشملت الاتهامات “نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها”.

يذكر أن شادي أبو زيد هو صاحب الفيديو الذي أثار الجدل في السابق، عندما ظهر هو والفنان الشاب أحمد مالك وهما يهديان أفراد الشرطة في ميدان التحرير “واقيًا ذكريًا”، منفوخًا على شكل بلالين بمناسبة عيد الشرطة.