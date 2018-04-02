أحكام بالسجن المشدد بحق 6 قيادات من الإخوان المسلمين بمصر

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، أحكامًا بالسجن المشدد بحق 6 قيادات من جماعة الإخوان المسلمين؛ لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وبحسب المصدر “جاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية في القضية رقم (11826 لسنة 2017)، المقيدة برقم (1413 لسنة 2017 كلي غرب)، بعد ثبوت التهم الموجهة إلى المتهمين الستة”.

وشملت الأحكام الصادرة، السجن المشدد 10 سنوات لقياديين في الجماعة، والسجن المشدد 4 سنوات لـ4 آخرين بتهمة “الانضمام لتنظيم إرهابي مخالف للقانون”.

وأوضحت حيثيات الحكم أن المحكمة “بنت حكمها على المادة (304/2- 313) إجراءات جنائية، ومواد القانون رقم (94 / 2015) بشأن مكافحة الإرهاب، وبعض مواد قانون العقوبات”.