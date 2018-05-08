أحكام بالسجن بحق 11 من الإخوان متهمين بأعمال عنف بمصر

أصدرت محكمة مصرية الثلاثاء، أحكامًا متفاوتة بحق 11 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، متهمين “بارتكاب أعمال عنف” ضمن تنظيم ما يُعرف إعلاميًا بـ”اللجان النوعية”.

واللجان النوعية، هي تنظيم سري داخل جماعة الإخوان المسلمين، يقوم بتنفيذ أعمال عنف وعمليات إرهابية تجاه قوات الشرطة والجيش والمنشآت العامة، ويتخذون من المزارع والأماكن الريفية أوكارًا لاختبائهم.

كما قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد مدة 3 سنوات لـ 7 من الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الألف مسكن”، عقب اتهامهم “بالتحريض على العنف والانضمام لجماعه محظورة أسست على خلاف القانون”.

وقررت المحكمة سجن 3 أعضاء من الإخوان 15عامًا، لاتهامهم “بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات تحض على قلب نظام الحكم، وأسلحة في شبرا الخيمة”.

وفي حكم ثالث للمحكمة، عاقبت عضوًا في الجماعة بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه في القضية المعروفة بـ”خلية أكتوبر الإرهابية”.

ووجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين في القضايا الثلاث، “بتشكيل لجان نوعية لتنفيذ أعمال تخريب، وتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون”.

وينظر القضاء المصري منذ عام 2013، قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف، عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، إذ أصدرت أحكامًا متفاوتة تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.