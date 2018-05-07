مصر.. التحفظ على 3 مشتبه بهم في واقعة “مجزرة الرحاب”

استدعت النيابة العامة في مصر مساء الإثنين، 8 من أقارب وأصدقاء الأسرة التي عثر على جميع أفرادها مقتولين بالرصاص داخل فيلتهم بحي الرحاب بمنطقة القاهرة الجديدة.

وذكرت مصادر قضائية أن النيابة صرفت 5 من المستدعين بعد سماع أقوالهم، كما تحفظت على 3 آخرين لاستكمال التحقيق معهم خاصةً وأن هناك بعض الشبهات حولهم.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن خيوط الجريمة تكشفت بوضوح لدى الجهات الأمنية وفي مقدمتها سلاح الجريمة الحقيقي وبعض القرائن الأخرى.

وبّينت أن الجهات الأمنية عثرت على خزينة فارغة للسلاح المستخدم في الجريمة في حديقة الفيلا، كما وجدت باب المطبخ وهو في حالة يسهل فتحه والدخول منه إلى الفيلا بسهولة.

ولفتت إلى أن المعاينة الثانية لموقع الجريمة أثبتت أن رجل الأعمال قتل وهو جالس على سجادة الصلاة داخل غرفته، إلى جان بمقتل ابنته خلال محاولتها مقاومة القتل والهرب منه بالاختباء أسفل السرير بغرفتها.

بدورها صرحت النيابة العامة بدفن الجثث الخمس وتسليمها إلى ذويهم للانتهاء من إجراءات دفنهم في مقابر العائلة.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد تداولت رواية تفيد بأن رجل أعمال مصري يدعى عماد.س (56 سنة)، قتل زوجته وفاء.ف (43 سنة)، وأولاده محمد (22 سنة)، ونورهان (20 سنة) وعبدالرحمن (18 سنة)، بالرصاص ثم انتحر داخل الفيلا قبل يومين؛ لتعثره ماليًا.