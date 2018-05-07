الحكم بإعدام 6 مصريين قتلوا إمام مسجد

قضت محكمة مصرية اليوم الإثنين بإعدام 6 مواطنين شنقًا؛ لإدانتهم بقتل إمام مسجد بمحافظة قنا جنوب الصعيد.

وجاءت الأحكام الصادرة من محكمة نجع حمادي بمحافظة قنا؛ بعدما ثبت أمام هيئة المحكمة ارتكاب المتهمين في القضية الجريمة بدعوى وجود خصومة ثأرية مع القتيل.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية أن المتهمين قاموا خلال شهر شباط فبراير 2015، بتتبع إمام المسجد وأطلقوا عليه وابلًا من الرصاص، بسبب تورط أبناء عمومته في عملية ثأر.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه ليس له علاقة بالخصومة الثأرية، وكان ذاهبًا لصلاة الفجر، قبل أن يفاجئ بالجناة وهم يمطرونه بالرصاص.

بدورها سارعت الجهات الأمنية إلى القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة في القضية رقم (12661 لسنة 2015) جنايات أبوتشت.