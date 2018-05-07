بالفيديو.. سما المصري تهاجم محاميًا هدد بمقاضاتها في حال ظهورها ببرنامج ديني في رمضان

شنت الراقصة سما المصري، هجومًا على المحامي سمير صبري، الذي توعد بإقامة دعوى قضائية ضدها في حالة ظهورها على القنوات الفضائية لتقديم برنامج ديني خلال شهر رمضان.

ووجهت الراقصة عبر مداخلة هاتفية لبرنامج “صح النوم” حديثها للمحامي قائلة: “أنت محامي وحدة ساقطة، نجلا بتاعة الحصان” التي تم ترحيلها من مصر بسبب سوء سلوكها.

وأضافت سما متوعدة المحامي بقولها: “لو رجل وفي وشك شنب أرفع علي قضية يا محامي نجلا بتاعة الحصان”.

ونجلا هي مطربة تونسية قدمت كليب بعنوان “أنا هطلب إيدك” وقامت خلاله بإيحاءات جنسية مع حصان واشتهرت ب”نجلا والحصان” ولكن بعد فترة اختفت نجلا، بعدما أمرت السلطات المصرية بترحيلها بسبب سوء سلوكها.

وأثارت الراقصة سما جدلا بعدما ظهرت مرتدية الحجاب في إعلان عن برنامج ديني ستقدمه في شهر رمضان المقبل، وحمل البرنامج اسم “أهل العلم”.