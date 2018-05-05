شاهد.. برومو البرنامج الديني للراقصة “سما المصري” في رمضان

نشرت الراقصة المصرية سما المصري عبر “يوتيوب” مقطع فيديو لبرومو البرنامج الديني الذي ستقدمه في شهر رمضان المقبل.

وأظهر الفيديو سما المصري أثناء تقديمها عددًا من حلقات برنامجها الجديد “أهل العلم”، حيث وجهت من خلاله عدة رسائل عن هدف البرنامج، دون الإشارة إلى اسم القناة التي سيعرض عليها.

ودعت المصري في الفيديو الترويجي “برومو” للبرنامج الجديد مشاهديها ومحبيها إلى عدم الانجراف للشائعات، متوقعةً أن يقوم متابعو البرنامج بعمل “هاشتاق” له.

وأوضحت أن الهدف منه التأكيد على أنه “لا حياء في الدين ولا حياء في العلم”.

وسبق أن أثارت سما المصري جدلًا حادًا في مصر، العام الماضي، بعد أن أعلنت أيضًا أنها تستعد لتقديم برنامج ديني، حيث استنكر ناشطون خطوتها على اعتبار أنها راقصة، وأن خطوتها تلك تعد “إساءة وإهانة للدين”، وفِي النهاية لم يظهر البرنامج.