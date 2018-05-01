الراقصة سما المصري تقدم برنامجًا دينيًا في رمضان (صور)

نشر حساب منسوب للراقصة المصرية سما المصري عبر “انستغرام”، صورة لها مرتدية الحجاب بجوار إعلان عن برنامج ديني ستقدمه في شهر رمضان المقبل.

ولفت المنشور المنسوب للراقصة المصرية المثيرة للجدل، إلى أن اسم البرنامج هو “أهل العلم” دون تحديد اسم القناة التي سيعرض عليها.

وترافق تعليق مع إحدى الصور جاء فيه: “انتظروا غدًا برومو البرنامج الرمضاني الذي طال انتظاره طويلاً من رمضان الماضي برنامج ((أهل العلم))، وأرجو أن ينال إعجابكم…كل سنة وإنتوا طيبين ورمضان كريم”.

كما علقت على صورة أخرى: ” قريبًا في رمضان…..البرنامج الديني الاجتماعي الذي طال انتظاره ((أهل العلم))……أتمنى أن ينال إعجابكم بإذن الله……صباح الفل”.

وسبق أن أثارت سما جدلًا حادًا في مصر، العام الماضي، بعد أن أعلنت أيضًا أنها تستعد لتقديم برنامج ديني، حيث استنكر ناشطون خطوتها على اعتبارها راقصة، معتبرين أن خطوتها إساءة وإهانة للدين.