سما المصري وتامر أمين.. عودة لإثارة الجدل بسبب هذه الصورة

عادت الفنانة الاستعراضية سما المصري لإثارة الجدل من جديد مع الإعلامي تامر أمين، بعد توقف دام لقرابة عامين، بعدما قامت بنشر صورة له مع راقصة لبنانية، لتصف تامر بأنه يحب إنشاء العلاقات مع السيدات كبار السن.

وشنت سما هجوماً حاداً على تامر أمين، حيث أثارت الصورة جدلاً وتساؤلات من قبل النشطاء المعجبين بصفحتها، حول سبب نشرها للصورة في هذا الوقت، ودلالة اهتمامها بتامر أمين بالرغم من مرور فترة زمنية على خلافهما معاً.

وكتبت سما عبر صفحتها بموقع “إنستغرام” في تعليق على الصورة أن الراقصة التي تقف بجوار تامر لالتقاط الصور معه هي اللبنانية ليالي عبود، في الوقت الذي اتهمت فيه تامر بالسهر والجلوس مع الراقصات،على اتهامها، متحدية تكذيب ما تقوله، لتستشهد بالمنتج المصري محمد السبكي في هذا الأمر.

وانتقدت سما تصريحات تامر أمين الأخيرة عبر برنامجه “الحياة اليوم” بفضائية الحياة في احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم الماضية، والتي انتقد فيها إنفاق المصريين على ملايين الجنيهات في شراء الفسيخ، وسؤاله عن مصدر هذه الأموال التي ينفقها المصريون في شراء الفسيخ.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي لعام 2016 تسبب في خلافات حادة بين سما وتامر، بسبب انتقاد تامر لحضور ودعوة سما للمهرجان كونها راقصة لم تقدم أو تضف جديداً للفن، الأمر الذي قابلته سما بالهجوم على تامر في أكثر من تصريح وفيديو مصور، حتى هددت تامر بنشر علاقاته النسائية، كونه ينتقد من يسهر معهم –بحسب قولها.