هجوم حاد على “القاهرة السينمائي”.. وسما المصري تفتح النار على وزير الثقافة

هاجم فنانون ونقاد ورواد صناعة السينما في مصر مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية التي تحمل الرقم 39، بعد حفل افتتاح وصف بأنه “باهت” و”ضعيف” ومليء بالأخطاء.

ورغم حضور عدد كبير من نجوم الصف الأول، جاء الافتتاح باهتًا ومحملًا بأخطاء كثيرة، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المهتمين بصناعة السينما إلى انتقاد إدارته.

وقال أشرف مفيد الناقد الفني بجريدة “الأهرام” المصرية، في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “البقاء لله، فقدت الأمة المصرية والعربية واحدًا من أغلى المهرجانات، ومن أقدم المهرجانات بل هو أقدمها على الإطلاق وأقصد به مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لقد جاء الافتتاح باهتًا وضعيفًا ولا يليق بمصر ولا بسمعتها”.

وعلّق زميله أحمد السماحي قائلًا أيضًا: “سر فشل مهرجان القاهرة السينمائي، أصابني افتتاح المهرجان بإحباط شديد، حيث خرج باهتًا وباردًا ويخلو من الدفء، وكان المخرج خالد جلال في أسوأ حالاته، حيث وضع صورًا للمكرمين بدلًا من وضع مشاهد سينمائية خاصة، إننا في مهرجان سينما، وتسبب برود مقدم الحفل، آسر ياسين وتلعثمه وعدم وضوح مخارج ألفاظه في فشل المهرجان، حتى أصالة هذه المطربة (الفتوة) كانت في أسوأ حالاتها وأصابتها حالة من النشاذ لدرجة أنها أعادت كوبليه نشيد الفن 3 مرات حتى تتفادى الأخطاء”.

وكتب الناقد الفني بجريدة “الشروق” المصرية، حاتم جمال، عبر صفحته على “فيسبوك”: “شكل حفل الافتتاح على الشاشة كان رائعًا، ولم يخدش تلك الأجواء الأسطورية غير منصة مشاهدين نصفها فارغ، وبالمناسبة عيب على أصالة أنها تنسى كلمات أغنية الفن على المسرح في مهرجان كبير وبتقدم فيه أغنية واحدة”.

وقال الناقد المصري طارق الشناوي، عن حفل الافتتاح في تصريح خاص لـ “إرم نيوز” اليوم: “من الواضح جدًا أنه لا يوجد عقل منظم للمهرجان، فقد تأخر حفل الافتتاح إلى الساعة العاشرة، رغم أنه محدد في بطاقة الدعوة في تمام السابعة، وهذا التأخير جعل موعد عرض فيلم (بين جبلين) بطولة كيت وينسلت يتأخر إلى الساعة 11 مساء، وهذا أصاب المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، بالغضب بالإضافة إلى أن الشاشة لم تكن صالحة للعرض، واضطر المخرج إلى وقف عرض فيلمه لشعوره بالإهانة وخوفًا من أن يظلم فيلمه”.

وتابع الشناوي: “أخطاء كثيرة حاصرت حفل الافتتاح، ويبدو أن إعداد برنامج الحفل تم بسرعة، ولذا جاء مرتبكًا وخاليًا من أي جماليات، حتى أن أصالة لم تكن موفقة في أداء أغنية الفن للراحل محمد عبدالوهاب”.

“محدش كتب عنه حاجة”

من جهتها، سخرت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم أمس الثلاثاء.

ونشرت سما المصري، على صفحتها على موقع “إنستغرام”، صورة لها على السجادة الحمراء خلال حضورها العام الماضي للمهرجان، وعلقت قائلة: “طمنوني على مهرجان القاهرة.. هو إحنا كان عندنا مهرجان السنه دي؟؟، غريبة محدش قالي.. فين أيام ما الواحد كان بيطلع على السجادة الحمرا ويقول يا أرض اتهدي ما عليكي قدي”.

وتعجبت الاستعراضية المصرية من غياب العنصر المصري عن المهرجان قائلة: “الصحفيون مظلومون في البرد دا.. وغاب الفيلم المصري ومفيش مطرب مصري”.

وتابعت سما المصري ساخرة: “هو فين أستاذ حلمي النمنم وزير الثقافة؟؟ ما جاش المهرجان؟؟ صراحة حفل افتتاح مهرجان القاهرة خلص ولا حس ولا خبر.. المهرجان عدى كأن هواء عدى.. أنا بفكر أعمل مهرجان سينما على حسابي أهو نص الفنانين اللي راحوا دول يا عيني محدش كتب عنهم حاجة”.

وكانت الفنانة أصالة نصري قد شاركت بالغناء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ولكن تعرضت لموقف محرج بسبب نسيانها للكلمات وتكرار الفرقة الموسيقية لموسيقى أغنية “الفن” للفنان الراحل عبدالوهاب، وسط صمت تام منها حتى استطاعت تذكر الكلمات.