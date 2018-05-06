إعلامي مصري يغسل وجهه على الهواء.. لهذا السبب (فيديو)

ظهر الإعلامي المصري جابر القرموطي، وهو يغسل يديه على الهواء احتفالًا باليوم العالمي لنظافة الأيدي.

ويظهر في الفيديو، القرموطي خلال برنامجه “مانشيت” وهو يغسل يديه ووجهه بالماء والصابون وعلق قائلًا: “إن الاحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي بدأ سنة 2008، بهدف تقليل نسبة الأمراض“.

وأثناء غسل الإعلامي يديه علق “لماذا لا نغسل وجهنا بالمرة فهذا شيء جميل ونظافة أكثر؟”، مشيرًا إلى “أننا نجد البعض يظل يلعب في تليفونه وأنفه طوال النهار، ولذا فمن الضروري الاهتمام بالنظافة الشخصية”.

ويحتفل العالم في الـ 5 من أيار/مايو من كل عام باليوم العالمي لنظافة الأيدي، وتدعو منظمة الصحة العالمية الجميع وخاصة العاملين في المستشفيات إلى الاهتمام بذلك كمؤشر لجودة الرعاية الصحية.