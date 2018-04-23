8 نصائح للحفاظ على سلامة صحة الفم من الأمراض السرطانية

ينقسم سرطان الفم إلى فئتين، تُصيب الفئة الأولى منطقة التجويف الفموي كالشفتين، والخدين، وكل ما بداخلها، والأسنان، واللثة، وثلثي الجهة الأمامية من اللسان، والمنطقة الداخلية من الفم السفلية والعلوية. بينما تُصيب الفئة الثانية من سرطان الفم المناطق المحيطة بالبلعوم، كالمنطقة الوسطى من الحلق والتي تشمل اللوزتين، وقاعدة اللسان. ويعتبر سرطان الفم من الأمراض الخطيرة للغاية، والقابلة للتطور والانتشار بسرعة كبيرة، ويتوجب الكشف عنه باكرًا لضمان علاجه والتصدي له. ويمكن الوقاية منه بسهولة من خلال الحفاظ على سلامة وصحة الفم، ويتم ذلك باتباع نمط حياة صحي، وزيارة طبيب الأسنان لإجراء الفحوصات الدورية بشكل منتظم.

وبالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الفم، يقدّم الدكتور بير رينبيرغ، الخبير في مجال الرعاية الصحية للفم أهم النصائح للمساعدة في الوقاية من سرطان الفم.

الابتعاد عن التبغ ومشتقاته

يرتبط التدخين بالعديد من أنواع السرطان المختلفة، ومن بينها سرطان الدماغ، والرقبة، وتجويف الفم، وأفضل وسيلة لتفادي تطور هذا المرض في الفم، أو البلعوم الفموي، تكمن في تجنب استهلاك التبغ بأي شكل من أشكاله.

الحفاظ على نظافة الفم

يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة، وخيط الأسنان، يوميًا لأن النظافة السيئة للفم هي من العوامل الرئيسة لخطورة الإصابة بسرطان الفم. ويجب تنظيف الأسنان مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على عنصر الفلورايد، والذي له دور فعال في إزالة البكتيريا التي تتسبب في ظهور التجاويف، والتهاب اللثة، ورائحة الفم الكريهة. ومن منظفات الأسنان الأساسية والتي لا يعيرها الكثيرون أهمية، التنظيف باستخدام الخيط، لأن الخيط يساعد بتنظيف 35% من سطح الأسنان. كما يساعد استخدام الخيط في المساء بإزالة البكتيريا التي تتغذى على جزيئات بواقي الطعام على مدار اليوم، ويمنع ظهور رائحة الفم الكريهة.

إجراء فحص أسنان بشكل دوري

يتوجب إجراء فحص الفم والجوف مرة في كل شهر للتأكد من سلامة الفم من التقرحات، أو النزيف، أو ظهور بقع غير طبيعية، أو أي تورمات، فجميع هذه العوارض قد تشير إلى تطور الخلايا السرطانية، وعند الكشف المبكر عن هذه الأعراض تزيد فرص علاج المرض.

إجراء فحص تصوير منتظم

يفيد الفحص التصويري كل ستة أشهر بالحفاظ على سلامة صحة الفم، ويعدُّ الفحص الوقائي المنتظم عنصرًا أساسًا للشفاء من سرطان الفم. فمن خلال الفحص المنتظم، يستطيع الأخصائي في طب الأسنان تحديد أي تحركات غير عادية، أو الكشف عن أي علامات تشير إلى نمو المرض، وبالتالي مساعدة المريض على تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب قبل تفاقمه. فاحرص على زيارة عيادات الأسنان التي توفر هذه الخدمة.

عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

يرتبط سرطان الشفة بالأشعة فوق البنفسجية التي تحدثها أشعة الشمس، وتؤثر هذه الأشعة على الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق لوقت طويل تحت الشمس، وهم من أكثر المعرضين للإصابة بسرطان الشفة. وللحد من ظهور هذه المخاطر، يجب تفادي التعرض لأشعة الشمس لأوقات طويلة والتعرض للمصادر الأخرى التي تنتج الأشعة فوق البنفسجية. وهذا لا يعني أنه لا يجب التعرض للشمس بشكل نهائي، بل توخي الحيطة والحذر من كثرة التعرض لها، ويمكن الوقاية منها من خلال استخدام مرهم للوقاية من الشمس عند التعرض لها لفترات طويلة.

عدم تجاهل التقرحات الفموية والنزيف والألم في الفم

في حال عدم استجابة التقرحات الفموية، أو النزيف في الفم للعلاج المتبع، تجب مراجعة طبيب الأسنان على الفور لتجنب تطور المرض إلى حالة خطيرة.

اتباع حمية غذائية ونمط حياة صحي

يساعد النظام الغذائي الغني بالخضراوات والفاكهة والمكسرات، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، في الوقاية من سرطان الفم. ولكن غالبية الناس يُطيلون فترات الجلوس والراحة، ولهذا يجب تحقيق التوازن السليم من خلال ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

الإقلاع عن شرب الكحول

تعد الكحول من أهم العوامل الخطيرة التي تؤثر على صحة الفم وتسبب الإصابة بسرطان الفم والبلعوم الفموي، خاصة عند الإفراط باستخدامه مع التبغ، مما يساعد على حفظ سلامة الكبد والقلب، ويقلل فرص الإصابة بسرطان الفم. ويُوصي الأطباء بالإقلاع عنه نهائيًا للحد من هذه المخاطر.

ويقدم مركز سنو دينتال للأسنان فحوص تصويرية مجانية للجميع خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري، وذلك بمناسبة شهر التوعية بسرطان الفم، ويشمل الفحص توفير تقييم كامل لمنطقة الرأس، والرقبة، ويتضمن فحص جميع الأنسجة المخاطية.