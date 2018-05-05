ما حقيقة الاتفاق على بناء كنائس في السعودية؟

أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، السبت، بيانًا رسميًا كشفت فيه عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن التوصل لاتفاق مع السعودية، يقضي ببناء كنائس في المملكة.

وكانت مصادر كنسية ذكرت أن “مندوبين عن الفاتيكان عقدوا محادثات سرية مع السلطات السعودية لبناء كنائس في المملكة”، ووفقًا لأحد كبار ممثلي البابا في الشرق الأوسط، المطران اللبناني بول منجد الهاشم، فإن “مناقشات تجري للسماح ببناء الكنائس في المملكة”.

وقال الهاشم متحدثًا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “هناك نحو 3 أو 4 ملايين مسيحي في السعودية، ونأمل أن تكون لديهم كنائس”.

أما في الفاتيكان، فقال المتحدث باسم البابا، الأب فيديريكو لومباردي: “إذا نجحنا في الحصول على تصريح لبناء أول كنيسة في السعودية، فسيكون ذلك نتيجة لأبعاد ذات طبيعة تاريخية”.

وقالت الكنيسة في البيان، إن “زيارة المجلس البابوي والفاتيكان المصري للسعودية مؤخرًا، تضمنت توقيع اتفاقية جديدة مع المملكة على إنشاء لجنة تنسيقية تتولى التحضير لاجتماعات سنوية للحوار بين الأديان”.

وأضافت، أن “الزيارة الأخيرة لم تتطرق لقضية بناء الكنائس في السعودية”، مشددة على أنها “لا تعلم مدى إمكانية إقبال السعودية على تلك الخطوة مستقبلًا”.

وأوضحت، أن “الاتفاقية التي وقعها الفاتيكان مع الجانب السعودي نصت على إصدار طرفي الاتفاق إعلانًا ختاميًا في نهاية كل اجتماع للجنة العمل الدائمة”.

وأفادت الكنيسة، بأن “الاجتماعات الأخيرة ركزت على الحوار بين الأديان والثقافات، وعلى الدور الواجب أن يلعبه المؤمنون من أجل نبذ العنف والتطرف والإرهاب، وكيفية التوصل إلى الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.