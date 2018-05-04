منافس السيسي بالانتخابات الماضية يقاضي مواقع إخوانية بتهمة تشويه صورته

توعد موسى مصطفى موسى، منافس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، بمقاضاة مواقع قال إنها “إخوانية” لأنها بحسب وصفه تتعمد تشويه صورته، بعدما نشرت أخبارًا تفيد بالقبض عليه بتهمة الرشوة.

وقال موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن ما تردده المواقع الإخوانية بشأن القبض عليه شائعات الهدف منها تشويه صورة مصر والانتخابات الرئاسية التي شهد العالم بنزاهتها.

وكلف موسى، المستشار القانوني للحزب باتخاذ الإجراءات القانونية بالتقدم ببلاغ للنائب للعام حول الشائعات التي نشرتها مواقع تابعة لجماعة الإخوان.

وتابع في بيان: سنتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة هذه العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن ما تردده المواقع التابعة للإخوان دليل على فشلهم.

وخسر موسى السباق الرئاسي السابق، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية 2 أبريل 2018، وقال رئيس الهيئة إن السيسي تمكن من الفوز في الانتخابات، بعدما حصد 21 مليونا و835 ألفا و837 صوتًا أي نسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على أكثر من 665 ألفا أي نسبة 2.92%.

وكان موقع إخواني يدعى “نبض الحرية” زعم قبل أسبوع أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على منافس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 موسى مصطفى موسى؛ وذلك بعد حصوله على رشوة من نائب محافظ القاهرة، وقد تم إحالتهم للنيابة.