بالصور.. ضبط شاب يرتدي النقاب ويراقب النساء داخل دورات المياه

ألقت الشرطة المصرية، القبض على شاب 37 عامًا داخل دورات مياه خاصة بالسيدات في مدينة نصر – أحد أحياء القاهرة – وهو يراقبهن متخفي بزي “النقاب”.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى رجال مباحث مدينة نصر، بلاغًا من رجال أمن مول “سيتي ستارز” بفيد بتمكنهم من ضبط شخص يرتدي زي منتقبة داخل دورة المياه الخاصة بالسيدات.

وبانتقال رجال المباحث اقتادوا المتهم إلى قسم الشرطة وبفحصه تبين أنه “سعيد .ع” 37 سنة، مقيم بالحي الثاني في مدينة نصر، وباستجوابه اعترف بارتكاب الواقعة وأرجع سببها لرغبته في التلصص على السيدات ومراقبتهن، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.