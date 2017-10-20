ارتفاع عدد قتلى الشرطة المصرية بمواجهات الجيزة إلى 30

أعلنت مصادر أمنية وطبية مصرية فجر السبت، ارتفاع عدد القتلى في صفوف الشرطة المصرية إثر مواجهات بينها ومتشددين بمنطقة الواحات البحرية في الجيزة، إلى 30.

وكانت المصادر ذاتها أكدت في وقت سابق الجمعة، مقتل 14 ضابطًا، منهم ثلاثة ضباط من أمن الدولة، و11 من ضباط العمليات الخاصة، وإصابة 8 آخرين.

وبعد الاشتباكات الدامية أجرت القوات المصرية تمشيطًا للمنطقة لمحاصرة المتشددين، وسط حالة استنفار أمني كبير في الكيلو 135 بالواحات البحرية، حيث تقوم حاليًا الطيارات الحربية بمطاردتهم في الصحراء لإلقاء القبض عليهم”.

وكان مصدر أمني مصري قد قال في وقت سابق الجمعة لـ “إرم نيوز”: إن “ضابطًا برتبة عميد قُتل وأصيب ثمانية جنود خلال مطاردات مع مسلحين متطرفين في عملية أمنية بمنطقة الواحات”.

وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن شنّت هجومًا على عناصر متطرفة تختبئ في منطقة الواحات، وتخطط لتنفيذ هجمات إرهابية على قوات الأمن بنطاق القاهرة، لافتًا إلى أنه “خلال العملية الأمنية تبادل المسلحون إطلاق النار مع قوة الأمن”، ما أسفر عن هذه الخسائر.