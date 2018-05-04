وزير مصري يكشف عن تعديل مرتقب على حكومة شريف إسماعيل

قال وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبدالعزيز، إن الفترة المقبلة ربما تشهد تعديلات وزارية، وذلك بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية واستعداده لأداء اليمين الدستورية.

وفاز السيسي، في نيسان/ أبريل الماضي، بولاية ثانية مدتها 4 سنوات، ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في 2 حزيران/ يونيو المقبل أمام البرلمان.

وأضاف عبدالعزيز خلال حديثه لبرنامج “مساء دي إم سي”، أن “الرئيس هو صاحب القرار في هذا الأمر بوجود تعديل أم لا، طبقًا للدستور، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية”.

وجاء كلام الوزير ردًا على سؤال المذيع عن سر الهجوم التي يتعرض له في الآونة الأخيرة، وقال إنه “بحث عن أسباب هجوم البعض عليه لكنه لم يجد السبب”.

وأضاف: “لا يوجد أحد فوق القانون والفترة المقبلة سيتم فيها إجراء تعديلات وزارية والرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب القرار في الإبقاء علي بالوزارة من عدمه”.

ويطالب برلمانيون بضرورة إقالة أو إجراء تعديل وزاري على حكومة المهندس شريف إسماعيل، والإطاحة ببعض المحافظين “المتقاعسين عن العمل”.

وينص الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار عقب أدائه اليمين إما بإعلان تغيير الحكومة بالكامل أو استمرار الحكومة الحالية مع تقديمها لبرنامج جديد، في الوقت الذي يلزم الدستور الرئيس بتعيين محافظين جدد، حيث یعتبر المحافظون مستقیلین بنهایة مدة الرئیس طبقًا لنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلیة.