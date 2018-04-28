السيسي يحذر المصريين من مخطط لـ”الاحتراب الداخلي” (فيديو)

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المصريين من مخاطر التفكك المجتمعي على وحدة ومصير البلاد، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر لمصر داخلي وليس خارجيًا.

وقال السيسي، خلال حضوره ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، اليوم السبت، إن “عدو مصر ليس خارجيًا”، متابعًا إن التحدي هو “إزاي تاكلوا بعضكم، إزاي تقتلوا بعضكم، إزاي تكسروا بعضكم.. انتبهوا”.

وتابع: “إذا كنتم خايفين على بلدكم بجد، لا بد من مواجهة هذا التحدي”، داعيًا جميع فئات المصريين إلى التماسك؛ لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.