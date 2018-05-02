الحكومة المصرية توافق على تصويب أوضاع 53 كنيسة قانونيًا

وافقت الحكومة المصرية رسميًا على تقنين أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدميًا لمختلف الطوائف المسيحية، في العاصمة القاهرة وعدة محافظات أخرى.

وتضمن القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، موافقة الحكومة على تقنين أوضاع الكنائس التي خلت من المخالفات القانونية، إلى جانب استيفاء المباني للشروط الخاصة بالبناء كافة.

ونص القرار، في مادته الأولى: “توفق أوضاع 35 كنيسة، و18 مبنى، بإجمالي 53 كنيسة ومبنى، مقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، مع مراعاة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المذكورة، خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار”.

يذكر أن المحافظات التي تتواجد بها الكنائس المقننة هي الجيزة والدقهلية والوادي الجديد وسوهاج.